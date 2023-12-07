Вратарь «ПСЖ» Доннарумма дисквалифицирован на два матча Лиги 1

24-летний вратарь заработал удаление в выездном матче 14-го тура Лиги 1 против «Гавра» (2:0). На 10-й минуте матча Доннарумма, находясь за пределами штрафной, нанес удар ногой в область головы нападающему «Гавра» Жозуэ Казимиру.
Дисциплинарный комитет Лиги 1 принял решение дисквалифицировать вратаря парижан на две игры чемпионата. Доннарумма пропустит две ближайшие встречи Лиги 1 против «Нанта» и «Лилля». Ожидается, что его заменит резервный вратарь Арнау Тенас.
В этом сезоне Доннарумма провел за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов и девять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.