Вратарь «ПСЖ» Доннарумма дисквалифицирован на два матча Лиги 1

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a6aaf381fb40ef6b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239965" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

24-летний вратарь заработал удаление в выездном матче 14-го тура Лиги 1 против «Гавра» (2:0). На 10-й минуте матча Доннарумма, находясь за пределами штрафной, нанес удар ногой в область головы нападающему «Гавра» Жозуэ Казимиру.

Дисциплинарный комитет Лиги 1 принял решение дисквалифицировать вратаря парижан на две игры чемпионата. Доннарумма пропустит две ближайшие встречи Лиги 1 против «Нанта» и «Лилля». Ожидается, что его заменит резервный вратарь Арнау Тенас.