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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
13:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «ПСЖ» Доннарумма дисквалифицирован на два матча Лиги 1

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма дисквалифицирован на два матча чемпионата Франции. Об этом сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

ПСЖ
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24-летний вратарь заработал удаление в выездном матче 14-го тура Лиги 1 против «Гавра» (2:0). На 10-й минуте матча Доннарумма, находясь за пределами штрафной, нанес удар ногой в область головы нападающему «Гавра» Жозуэ Казимиру.

Дисциплинарный комитет Лиги 1 принял решение дисквалифицировать вратаря парижан на две игры чемпионата. Доннарумма пропустит две ближайшие встречи Лиги 1 против «Нанта» и «Лилля». Ожидается, что его заменит резервный вратарь Арнау Тенас.

В этом сезоне Доннарумма провел за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов и девять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

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