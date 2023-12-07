Обвинение просит дисквалифицировать Погба на четыре года за допинг
Обвинение запросило четырехлетнюю дисквалификацию для игрока «Ювентуса» Поля Погба за нарушение антидопинговых правил, сообщает La Repubblica.
Обвинение запросило четырехлетнюю дисквалификацию для игрока «Ювентуса» Поля Погба за нарушение антидопинговых правил, сообщает La Repubblica.
11 сентября агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе». Игрок был временно отстранен от выступлений за «Ювентус». Позже, вскрытая проба В также дала положительный результат. Погба признался руководству туринского клуба, что принял добавку, купленную в США.
Отмечается, что Погба и его адвокаты не идут на сделку о признании вины, которая могла бы уменьшить срок дисквалификации. Поэтому он предстанет перед Национальным антидопинговым судом после процесса, проведенного прокуратурой, которая провела соответствующее расследование и запросила максимальное наказание за подобное нарушение.
В текущем сезоне 30-летний Погба принял участие в двух матчах чемпионата Италии. Француз перешел в «Ювентус» летом 2022 года, его соглашение с командой истекает в июне 2026 года.