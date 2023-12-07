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16:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Обвинение просит дисквалифицировать Погба на четыре года за допинг

Обвинение запросило четырехлетнюю дисквалификацию для игрока «Ювентуса» Поля Погба за нарушение антидопинговых правил, сообщает La Repubblica.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

11 сентября агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе». Игрок был временно отстранен от выступлений за «Ювентус». Позже, вскрытая проба В также дала положительный результат. Погба признался руководству туринского клуба, что принял добавку, купленную в США.

Отмечается, что Погба и его адвокаты не идут на сделку о признании вины, которая могла бы уменьшить срок дисквалификации. Поэтому он предстанет перед Национальным антидопинговым судом после процесса, проведенного прокуратурой, которая провела соответствующее расследование и запросила максимальное наказание за подобное нарушение.

В текущем сезоне 30-летний Погба принял участие в двух матчах чемпионата Италии. Француз перешел в «Ювентус» летом 2022 года, его соглашение с командой истекает в июне 2026 года.

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