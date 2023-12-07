Обвинение просит дисквалифицировать Погба на четыре года за допинг

11 сентября агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура чемпионата Италии с «Удинезе». Игрок был временно отстранен от выступлений за «Ювентус». Позже, вскрытая проба В также дала положительный результат. Погба признался руководству туринского клуба, что принял добавку, купленную в США.

Отмечается, что Погба и его адвокаты не идут на сделку о признании вины, которая могла бы уменьшить срок дисквалификации. Поэтому он предстанет перед Национальным антидопинговым судом после процесса, проведенного прокуратурой, которая провела соответствующее расследование и запросила максимальное наказание за подобное нарушение.