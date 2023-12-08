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09:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ

«Тоттенхэм» дома уступил «Вест Хэму» (1:2) в заключительном матче 15-го тура АПЛ.

Тоттенхэм Хотспур
Вест ХэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Хозяева вышли вперед на 11-й минуте благодаря точному удару головой с углового защитника Кристиана Ромеро. Во втором тайме «Вест Хэм» смог не только отыграться, но и выйти вперед — отличились Джаррод Боуэн (52') и Джеймс Уорд-Проуз (74').

«Если вы доминируете в матче, то это нужно конвертировать во что-то значительное, но мы этого не сделали. Мы оплошали, хотя должны были легко побеждать в матчах, в которых вели в счете. Задачи никто не отменял, и жалеть себя не надо. Нам, как команде, все еще предстоит пройти долгий путь, и сегодняшний матч это показал. Таков футбол: если не забиваешь, у гостевой команды всегда будет шанс наказать тебя. В своей и чужой штрафных мы и близко не показали свою игру», — сказал главный тренер «Тоттенхэма» Эйндж Постекоглу после матча.

«Тоттенхэм» не может победить на протяжении пяти последних матчей, потерпев в них четыре поражения. Примечательно, что во всех этих встречах «Тоттенхэм» вел со счетом 1:0 и во всех пяти случаях в итоге теряли очки.

Подопечные Эйнджа Постекоглу остались на пятой строчке в турнирной таблице, упустив возможность сравняться по очкам с «Манчестер Сити». «Тоттенхэм» отстает от лидирующего «Арсенала» на девять очков.

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1:2
Первый тайм: 1:0
Вест Хэм
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