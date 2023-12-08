«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ

«Если вы доминируете в матче, то это нужно конвертировать во что-то значительное, но мы этого не сделали. Мы оплошали, хотя должны были легко побеждать в матчах, в которых вели в счете. Задачи никто не отменял, и жалеть себя не надо. Нам, как команде, все еще предстоит пройти долгий путь, и сегодняшний матч это показал. Таков футбол: если не забиваешь, у гостевой команды всегда будет шанс наказать тебя. В своей и чужой штрафных мы и близко не показали свою игру», — сказал главный тренер «Тоттенхэма» Эйндж Постекоглу после матча.