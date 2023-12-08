Экс-президент «Барселоны»: хочу, чтобы «Реал» вылетел

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«Я намного больше ненавижу “Реал”, чем “Эспаньол”, к которому никакой ненависти нет. Я хочу, чтобы “Эспаньол” поднялся в Примеру, а “Реал” — отправился в Сегунду», — сказал Гаспар в эфире местного радио.

«Эспаньол» является одним из принципиальных соперников «Барселоны», так как команды представляют один и тот же город. В прошлом сезоне «Эспаньол» вылетел в Сегунду, закончив сезон в Ла Лиге на 19-м месте.

«Реал» за 121 год своего существования никогда не играл в Сегунде. Наиболее близок к вылету королевский клуб был в сезоне-1947/48, когда занял 11-е место среди 14 команд. В XXI веке мадридцы лишь раз финишировали вне топ-3 чемпионата Испании.