Экс-президент «Барселоны»: хочу, чтобы «Реал» вылетел
Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар рассказал о своем отношении к мадридскому «Реалу». Об этом сообщает издание Marca.
Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар рассказал о своем отношении к мадридскому «Реалу». Об этом сообщает издание Marca.
«Я намного больше ненавижу “Реал”, чем “Эспаньол”, к которому никакой ненависти нет. Я хочу, чтобы “Эспаньол” поднялся в Примеру, а “Реал” — отправился в Сегунду», — сказал Гаспар в эфире местного радио.
«Эспаньол» является одним из принципиальных соперников «Барселоны», так как команды представляют один и тот же город. В прошлом сезоне «Эспаньол» вылетел в Сегунду, закончив сезон в Ла Лиге на 19-м месте.
«Реал» за 121 год своего существования никогда не играл в Сегунде. Наиболее близок к вылету королевский клуб был в сезоне-1947/48, когда занял 11-е место среди 14 команд. В XXI веке мадридцы лишь раз финишировали вне топ-3 чемпионата Испании.
Гаспар был президентом «Барселоны» с 2000-го по 2003 год. Все три сезона под его руководством сине-гранатовые завершили за пределами призовой тройки чемпионата Испании.