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15:24 (мск), источник: Sportmail.ru

«Монако» представил Александра Головина в образе Вилли Вонки

В соцсетях «Монако» появился постер предстоящего фильма «Вонка», в котором лицо главного героя заменено изображением Александра Головина.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Клубная пресс-служба сопроводила постер словами «Александр Головин: наш собственный волшебник».

Источник: Соцсети

«Вонка» — музыкальный фэнтезийный фильм режиссера Пола Кинга, который повествует о молодых годах героя книги Роальда Даля «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Фильм выйдет во французский прокат 13 декабря, главную роль шоколатье и волшебника исполнил Тимоти Шаламе.

Александр Головин пропустит матч 16-го тура против «Лиона». Во встрече с «Монпелье» россиянин получил третью желтую карточку и по регламенту турнира должен пропустить один матч. Решение вступит в силу 12 декабря, поэтому в ближайшем матче «Монако» против «Ренна» Головин сможет выйти на поле.

Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2023/24 Головин провел 13 матчей в рамках чемпионата Франции, забил пять голов и сделал две результативные передачи. «Монако» после 14 туров занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.

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