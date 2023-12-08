«Монако» представил Александра Головина в образе Вилли Вонки

Клубная пресс-служба сопроводила постер словами «Александр Головин: наш собственный волшебник».

Источник: Соцсети

«Вонка» — музыкальный фэнтезийный фильм режиссера Пола Кинга, который повествует о молодых годах героя книги Роальда Даля «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Фильм выйдет во французский прокат 13 декабря, главную роль шоколатье и волшебника исполнил Тимоти Шаламе.

Александр Головин пропустит матч 16-го тура против «Лиона». Во встрече с «Монпелье» россиянин получил третью желтую карточку и по регламенту турнира должен пропустить один матч. Решение вступит в силу 12 декабря, поэтому в ближайшем матче «Монако» против «Ренна» Головин сможет выйти на поле.