Названы лучший футболист и тренер чемпионата Англии в ноябре

30-летний футболист принял участие во всех трех матчах «Юнайтед» в ноябре, в каждом из которых провел на поле по 90 минут. В минувшем месяце Магуайр стал лучшим игроком АПЛ по заблокированным ударам (6), вторым лучшим по выигранным воздушным единоборствам (16) и вошел в пятерку лучших по выносам мяча (20).

Магуайр стал первым защитником с февраля 2022 года, кто смог выиграть награду футболисту месяца АПЛ. Последним таким игроком был защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип. Магуайр стал 15-м защитником в истории с данной наградой и третьим защитником в истории «Юнайтед». До него эту награду выигрывали только Рио Фердинанд и Неманья Видич.

Тренером месяца стал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Под руководством 58-летнего нидерландского специалиста манкунианцы в ноябре обыграли «Фулхэм» (1:0), «Лутон» (1:0) и «Эвертон» (3:0). Тен Хаг получил награду лучшему тренеру месяца АПЛ в третий раз в своей карьере.