Гол Гарначо через себя признан лучшим в АПЛ в ноябре
Аргентинский футболист «Манчестер Юнайтед» отличился в матче 13-го тура английской Премьер-лиги против «Эвертона».
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Аргентинский футболист «Манчестер Юнайтед» отличился в матче 13-го тура английской Премьер-лиги против «Эвертона».
Игрок «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо получил приз за лучший гол ноября в чемпионате Англии, сообщается на сайте АПЛ.
19-летний аргентинец забил мяч уже на третьей минуте матча против «Эвертона». «Манчестер Юнайтед» в том матче одержал победу со счетом 3:0.
«Я не видел как забил. Лишь слышал реакцию трибун. Если честно, я до сих пор не мог поверить. Еще только ноябрь, а возможно, гол сезона уже забит», — заявил Гарначо после матча.
В сезоне-2023/24 Гарначо провел за «МЮ» 20 матчей, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.