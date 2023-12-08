Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Урал
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Бохум
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Валенсия
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Ланс
Футбол. Премьер-лига
9.12
Спартак
Крылья Советов
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
7.12
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм
12
7.12
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
30
6.12
Астон Вилла
Манчестер Сити
10
6.12
Манчестер Юнайтед
Челси
21
6.12
Брайтон
Брентфорд
21
6.12
Фулхэм
Ноттингем Форест
50
6.12
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
02
6.12
Кристал Пэлас
Борнмут
02
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
18:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Гарначо через себя признан лучшим в АПЛ в ноябре

Аргентинский футболист «Манчестер Юнайтед» отличился в матче 13-го тура английской Премьер-лиги против «Эвертона».

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Игрок «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо получил приз за лучший гол ноября в чемпионате Англии, сообщается на сайте АПЛ.

19-летний аргентинец забил мяч уже на третьей минуте матча против «Эвертона». «Манчестер Юнайтед» в том матче одержал победу со счетом 3:0.

«Я не видел как забил. Лишь слышал реакцию трибун. Если честно, я до сих пор не мог поверить. Еще только ноябрь, а возможно, гол сезона уже забит», — заявил Гарначо после матча.

В сезоне-2023/24 Гарначо провел за «МЮ» 20 матчей, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Эвертон
0:3
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шарапова: Отец был жестким, маме было все равно, первая я или...
Гол Гарначо через себя признан лучшим в АПЛ в ноябре
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь