Гол Гарначо через себя признан лучшим в АПЛ в ноябре

19-летний аргентинец забил мяч уже на третьей минуте матча против «Эвертона». «Манчестер Юнайтед» в том матче одержал победу со счетом 3:0.

«Я не видел как забил. Лишь слышал реакцию трибун. Если честно, я до сих пор не мог поверить. Еще только ноябрь, а возможно, гол сезона уже забит», — заявил Гарначо после матча.