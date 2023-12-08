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19:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола — о серии «Сити» без побед в АПЛ: Нам нужна встряска

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий о нынешнем состоянии своей команды.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Манчестер Сити» не может победить в чемпионате Англии на протяжении последних четырех туров.

«На дворе декабрь, еще даже не закончен первый круг, нам предстоит сыграть множество игр. Держа все это в голове, нужно просто сказать: “Хорошо, давайте работать”. Нам нужна встряска, а плохие результаты могут помочь в этом. Клубу это необходимо», — приводит слова Гвардиолы официальный аккаунт «Манчестер Сити» в соцсетях.

В четырех последних турах АПЛ «Манчестер Сити» три раза сыграл вничью: с «Челси» (4:4), с «Ливерпулем» (1:1) и с «Тоттенхэмом» (3:3), а также проиграл «Астон Вилле» со счетом 0:1.

После 15 туров подопечные Гвардиолы находятся на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, уступая лидирующему «Арсеналу» шесть очков.

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