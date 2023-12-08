Гвардиола — о серии «Сити» без побед в АПЛ: Нам нужна встряска

«На дворе декабрь, еще даже не закончен первый круг, нам предстоит сыграть множество игр. Держа все это в голове, нужно просто сказать: “Хорошо, давайте работать”. Нам нужна встряска, а плохие результаты могут помочь в этом. Клубу это необходимо», — приводит слова Гвардиолы официальный аккаунт «Манчестер Сити» в соцсетях.