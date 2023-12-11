«Рома» упустила победу над «Фиорентиной», получив два удаления
«Рома» не смогла обыграть «Фиорентину» (1:1) в матче 15-го тура итальянской Серии А.
«Рома» не смогла обыграть «Фиорентину» (1:1) в матче 15-го тура итальянской Серии А.
Римляне открыли счет уже на пятой минуте встречи благодаря точному удару головой нападающего Ромелу Лукаку. «Фиорентина» ответила на это мячом, забитым полузащитником Лукасом Мартинесом на 66-й минуте.
Стоит отметить, что «Рома» заканчивала мяч вдевятером. На 64-й минуте вторую желтую карточку получил польский полузащитник «Ромы» Никола Залевски, а под конец встречи с поля был удален автор забитого мяча Ромелу Лукаку.
После матча главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо отказался от общения с прессой. Он и его игроки проигнорировали журналистов и не дали никаких комментариев по итогам игры.
Благодаря ничейному результату «Рома» смогла подняться на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Интера» их отделяет 13 очков. «Фиорентина» располагается на седьмой строчке.