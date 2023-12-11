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09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

«Рома» упустила победу над «Фиорентиной», получив два удаления

«Рома» не смогла обыграть «Фиорентину» (1:1) в матче 15-го тура итальянской Серии А.

Рома
ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Римляне открыли счет уже на пятой минуте встречи благодаря точному удару головой нападающего Ромелу Лукаку. «Фиорентина» ответила на это мячом, забитым полузащитником Лукасом Мартинесом на 66-й минуте.

Стоит отметить, что «Рома» заканчивала мяч вдевятером. На 64-й минуте вторую желтую карточку получил польский полузащитник «Ромы» Никола Залевски, а под конец встречи с поля был удален автор забитого мяча Ромелу Лукаку.

После матча главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо отказался от общения с прессой. Он и его игроки проигнорировали журналистов и не дали никаких комментариев по итогам игры.

Благодаря ничейному результату «Рома» смогла подняться на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Интера» их отделяет 13 очков. «Фиорентина» располагается на седьмой строчке.

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1:1
Первый тайм: 1:0
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