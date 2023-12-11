«Рома» упустила победу над «Фиорентиной», получив два удаления

Римляне открыли счет уже на пятой минуте встречи благодаря точному удару головой нападающего Ромелу Лукаку. «Фиорентина» ответила на это мячом, забитым полузащитником Лукасом Мартинесом на 66-й минуте.

Стоит отметить, что «Рома» заканчивала мяч вдевятером. На 64-й минуте вторую желтую карточку получил польский полузащитник «Ромы» Никола Залевски, а под конец встречи с поля был удален автор забитого мяча Ромелу Лукаку.

После матча главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо отказался от общения с прессой. Он и его игроки проигнорировали журналистов и не дали никаких комментариев по итогам игры.