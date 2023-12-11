На матч Лиги чемпионов во Франции не пустят испанских фанатов
Соответствующее заявление сделал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
Соответствующее заявление сделал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
12 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лансом» и «Севильей».
Как сообщает ведущее французское спортивное издание «L'Equipe», министр Дарманен намерен запретить болельщикам «Севильи» доступ на матч с «Лансом». Ранее он подписал указ о запрете болельщикам некоторых клубов, выступающих в чемпионате и Кубке Франции, ехать на ближайшие выездные матчи в связи с повышенным риском фанатских столкновений. Это решение стало реакцией на смерть болельщика «Нанта» после столкновения с фанатами «Ниццы» перед матчем 14-го тура чемпионата Франции.
При этом фанатская группировка «Ланса» «Les Red Tigers 1994» выступила с заявлением о готовности провести на стадион болельщиков испанского клуба, несмотря на запрет со стороны министра.
«Ланс» и «Севилья» потеряли шансы на выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Испанскому клубу необходимо побеждать для участия в плей-офф Лиги Европы. «Лансу» для прохода в весеннюю стадию еврокубков хватит и ничьей.