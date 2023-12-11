На матч Лиги чемпионов во Франции не пустят испанских фанатов

Как сообщает ведущее французское спортивное издание «L'Equipe», министр Дарманен намерен запретить болельщикам «Севильи» доступ на матч с «Лансом». Ранее он подписал указ о запрете болельщикам некоторых клубов, выступающих в чемпионате и Кубке Франции, ехать на ближайшие выездные матчи в связи с повышенным риском фанатских столкновений. Это решение стало реакцией на смерть болельщика «Нанта» после столкновения с фанатами «Ниццы» перед матчем 14-го тура чемпионата Франции.