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12:41 (мск), источник: Sportmail.ru

На матч Лиги чемпионов во Франции не пустят испанских фанатов

Соответствующее заявление сделал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Ланс
СевильяЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

12 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лансом» и «Севильей».

Как сообщает ведущее французское спортивное издание «L'Equipe», министр Дарманен намерен запретить болельщикам «Севильи» доступ на матч с «Лансом». Ранее он подписал указ о запрете болельщикам некоторых клубов, выступающих в чемпионате и Кубке Франции, ехать на ближайшие выездные матчи в связи с повышенным риском фанатских столкновений. Это решение стало реакцией на смерть болельщика «Нанта» после столкновения с фанатами «Ниццы» перед матчем 14-го тура чемпионата Франции.

При этом фанатская группировка «Ланса» «Les Red Tigers 1994» выступила с заявлением о готовности провести на стадион болельщиков испанского клуба, несмотря на запрет со стороны министра.

«Ланс» и «Севилья» потеряли шансы на выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. Испанскому клубу необходимо побеждать для участия в плей-офф Лиги Европы. «Лансу» для прохода в весеннюю стадию еврокубков хватит и ничьей.

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