«Манчестер Юнайтед» не продлит контракт с Антони Марсьялем

Действующий контракт 28-летнего Антони Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2024 года и содержит опцию продления еще на один сезон.

По информации The Athletic, «Юнайтед» не намерен активировать опцию продления соглашения. Игроку позволят уйти свободным агентом, если клуб не получит предложений в зимнее трансферное окно.

Марсьяль выступает за клуб из Манчестера с 2015 года. В составе манкунианцев француз провел 317 матчей и забил 90 голов. В текущем сезоне Марсьяль провел 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.