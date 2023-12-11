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16:48 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Юнайтед» не продлит контракт с Антони Марсьялем

Если 28-летний француз не будет продан зимой, то покинет клуб по завершении сезона свободным агентом.

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Источник: Reuters

Действующий контракт 28-летнего Антони Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2024 года и содержит опцию продления еще на один сезон.

По информации The Athletic, «Юнайтед» не намерен активировать опцию продления соглашения. Игроку позволят уйти свободным агентом, если клуб не получит предложений в зимнее трансферное окно.

Марсьяль выступает за клуб из Манчестера с 2015 года. В составе манкунианцев француз провел 317 матчей и забил 90 голов. В текущем сезоне Марсьяль провел 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.

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