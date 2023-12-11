Златан вернулся в «Милан» в качестве советника владельца клуба

В пресс-релизе компании отмечается, что Ибрагимович будет помогать RedBird в вопросах, связанных с «россонери», а также будет работать над расширением портфеля активов компании в сфере спорта, медиа и развлечений в целом. В его обязанности будет входить развитие игроков, продвижение глобального бренда и коммерческих интересов «Милана», а также поддержка стратегических проектов, включая строительство нового стадиона клуба, которое должно начаться в следующем году.

«Ибра воплощает в себе значение слова чемпион. За время его работы в клубе мы видели его трудолюбие, решимость и неустанное стремление к успеху. Появление в качестве советника по вопросам собственности и высшего руководства — это победа для клуба по всех отношениях, поскольку мы стремимся вернуть “Милан” на вершину европейского футбола», — сказал председатель клуба Паоло Скарони.

По информации итальянских СМИ, Ибрагимович станет консультантом «Милана» по спортивным вопросам и будет тесно сотрудничать с владельцем клуба Джерри Кардинале.

«Моя любовь к “россонери” никогда не умрет, и возможность стать частью их будущего — это то, о чем я мог только мечтать. Я благодарен Джерри за то, что он предоставил мне эту возможность. Это решение очень важно и лично для меня и моей семьи. Для нас это возвращение домой — в клуб, в котором я завершил свою карьеру и теперь начинаю новую главу», — сказал Ибрагимович.