Представитель Захаряна сообщил о сложностях адаптации игрока в Испании
Представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал о трудностях адаптации игрока в Испании. Об этом сообщает «Чемпионат».
Представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал о трудностях адаптации игрока в Испании. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Захарян попал совершенно в другую среду — ментально, футбольно, языковую. В команде только четыре человека говорят на английском, остальные все на испанском. А Арсен еще и ковидом переболел. Все это наложилось на бытовые вопросы. В Испании же не так, как у нас, — там на базе не поживёшь. Но сейчас Захарян уже чувствует себя уверенно.
Понятно, что конкуренция серьезная и с Мендесом, и со всеми остальными. Выиграть ее тяжело — четыре человека из “Реала Сосьедад” играют в сборной Испании. В Ла Лиге это лучшая команда по игре без мяча. Арсен говорит, что он никогда столько в жизни в зале не занимался», — рассказал Голубин.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе этого года за 13 млн евро. За испанский клуб 20-летний россиянин провел 15 матчей. На прошлой неделе в матче с «Вильярреалом» (3:0) Захарян отметился первым результативным действием за «Реал Сосьедад», отдав голевую передачу на Мартина Субименди.
«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.