Представитель Захаряна сообщил о сложностях адаптации игрока в Испании

«Захарян попал совершенно в другую среду — ментально, футбольно, языковую. В команде только четыре человека говорят на английском, остальные все на испанском. А Арсен еще и ковидом переболел. Все это наложилось на бытовые вопросы. В Испании же не так, как у нас, — там на базе не поживёшь. Но сейчас Захарян уже чувствует себя уверенно.



Понятно, что конкуренция серьезная и с Мендесом, и со всеми остальными. Выиграть ее тяжело — четыре человека из “Реала Сосьедад” играют в сборной Испании. В Ла Лиге это лучшая команда по игре без мяча. Арсен говорит, что он никогда столько в жизни в зале не занимался», — рассказал Голубин.