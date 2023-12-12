Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Ланс
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:45
ПСВ
Арсенал
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Унион Б
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Бенфика
Футбол. Зарубежный
11.12
Райо Вальекано
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
11.12
Кальяри
Сассуоло
21
Все события
Фоторепортажи
28Матч звезд КХЛ
18Снежная битва ЦСКА и «Ростова»
11:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Во всех лигах Турции отложены матчи после избиения судьи

Инцидент произошел во время матча 15-го тура чемпионата Турции.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа ударил в лицо арбитра Халила Умута Мелера после матча с «Ризеспором». Коджа и еще двое задержаны турецкой полицией.

Игра закончилась вничью 1:1 — на 97-й минуте забил форвард «Ризеспора» Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА. Отмечается, что на гнев руководителя «Анкарагюджю» повлияли два инцидента — Халил Мелер в первом тайме отменил гол хозяев, а на 50-й минуте удалил форварда Али Соу.

Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начатом расследовании происшествия. Федерация футбола Турции отложила матчи во всех лигах страны из-за инцидента с избиением судьи.

По информации A Spor, Мелер объявил о завершении карьеры судьи навестившим его в больнице спортивным функционерам, сказав: «С меня хватит».

«Анкарагюджю» набрал 18 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Ризеспор» с 22 очками идет на восьмой строчке.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Во всех лигах Турции отложены матчи после избиения судьи
Представитель Захаряна сообщил о сложностях адаптации игрока в Испании
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь