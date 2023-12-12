Во всех лигах Турции отложены матчи после избиения судьи

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239993&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа ударил в лицо арбитра Халила Умута Мелера после матча с «Ризеспором». Коджа и еще двое задержаны турецкой полицией.

Игра закончилась вничью 1:1 — на 97-й минуте забил форвард «Ризеспора» Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА. Отмечается, что на гнев руководителя «Анкарагюджю» повлияли два инцидента — Халил Мелер в первом тайме отменил гол хозяев, а на 50-й минуте удалил форварда Али Соу.

Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начатом расследовании происшествия. Федерация футбола Турции отложила матчи во всех лигах страны из-за инцидента с избиением судьи.

По информации A Spor, Мелер объявил о завершении карьеры судьи навестившим его в больнице спортивным функционерам, сказав: «С меня хватит».