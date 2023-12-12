Во всех лигах Турции отложены матчи после избиения судьи
Инцидент произошел во время матча 15-го тура чемпионата Турции.
Инцидент произошел во время матча 15-го тура чемпионата Турции.
Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа ударил в лицо арбитра Халила Умута Мелера после матча с «Ризеспором». Коджа и еще двое задержаны турецкой полицией.
Игра закончилась вничью 1:1 — на 97-й минуте забил форвард «Ризеспора» Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА. Отмечается, что на гнев руководителя «Анкарагюджю» повлияли два инцидента — Халил Мелер в первом тайме отменил гол хозяев, а на 50-й минуте удалил форварда Али Соу.
Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начатом расследовании происшествия. Федерация футбола Турции отложила матчи во всех лигах страны из-за инцидента с избиением судьи.
По информации A Spor, Мелер объявил о завершении карьеры судьи навестившим его в больнице спортивным функционерам, сказав: «С меня хватит».
«Анкарагюджю» набрал 18 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Ризеспор» с 22 очками идет на восьмой строчке.