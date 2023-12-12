Американский миллиардер собирается купить мадридский «Атлетико»
Руководство мадридского «Атлетико» инициировало процесс продажи клуба. Об сообщает La Sexta.
Руководство мадридского «Атлетико» инициировало процесс продажи клуба. Об сообщает La Sexta.
Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин вместе с президентом Энрике Сересо, которые владеют контрольным пакетом акций клуба (65%), выставили его на продажу. Сообщается, что в покупке клуба заинтересован американский миллиардер Стивен Росс, сделавший свое состояние на недвижимости. 83-летний бизнесмен входит в сотню самых богатых людей США — Forbes оценивает его состояние в 10,1 млрд долларов. Росс уже начал диалог с владельцами «Атлетико».
Для Росса это не первые инвестиции в спорт. В 2009 году он приобрел клуб по американскому футболу «Майами Долфинс» за 1,1 млрд долларов. Также миллиардеру принадлежат домашний стадион клуба «Хард Рок Стэдиум» и расположенная вокруг него гоночная трасса, которая с прошлого года принимает этап «Формулы-1».
Нынешние владельцы «Атлетико» приняли клуб в 2004 году после смерти Хесуса Хиля — отца Мигеля Анхеля. Под их руководством «матрасники» превратились из середняка Ла Лиги в один из ведущих клубов Европы. «Атлетико» дважды выигрывал чемпионат Испании (2014, 2021) и девять раз финишировал в тройке призеров, становился обладателем Кубка (2013) и Суперкубка Испании (2014), трижды выигрывал Лигу Европы (2010, 2012, 2018) и дважды выходил в финал Лиги чемпионов (2014, 2016).
Forbes оценивает рыночную стоимость «Атлетико» в 1,54 млрд долларов. Таким образом, Хиль и Сересо могут выручить с продажи клуба около 1 млрд долларов и существенно пополнить свое состояние. Сейчас их состояние оценивается в 377 млн и 183 млн долларов соответственно.
«Атлетико» занимает третье место в чемпионате Испании, отставая от лидирующей «Жироны» на семь очков. При этом у «матрасников» имеется одна игра в запасе.