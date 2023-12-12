Американский миллиардер собирается купить мадридский «Атлетико»

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин вместе с президентом Энрике Сересо, которые владеют контрольным пакетом акций клуба (65%), выставили его на продажу. Сообщается, что в покупке клуба заинтересован американский миллиардер Стивен Росс, сделавший свое состояние на недвижимости. 83-летний бизнесмен входит в сотню самых богатых людей США — Forbes оценивает его состояние в 10,1 млрд долларов. Росс уже начал диалог с владельцами «Атлетико».

Для Росса это не первые инвестиции в спорт. В 2009 году он приобрел клуб по американскому футболу «Майами Долфинс» за 1,1 млрд долларов. Также миллиардеру принадлежат домашний стадион клуба «Хард Рок Стэдиум» и расположенная вокруг него гоночная трасса, которая с прошлого года принимает этап «Формулы-1».

Нынешние владельцы «Атлетико» приняли клуб в 2004 году после смерти Хесуса Хиля — отца Мигеля Анхеля. Под их руководством «матрасники» превратились из середняка Ла Лиги в один из ведущих клубов Европы. «Атлетико» дважды выигрывал чемпионат Испании (2014, 2021) и девять раз финишировал в тройке призеров, становился обладателем Кубка (2013) и Суперкубка Испании (2014), трижды выигрывал Лигу Европы (2010, 2012, 2018) и дважды выходил в финал Лиги чемпионов (2014, 2016).

Forbes оценивает рыночную стоимость «Атлетико» в 1,54 млрд долларов. Таким образом, Хиль и Сересо могут выручить с продажи клуба около 1 млрд долларов и существенно пополнить свое состояние. Сейчас их состояние оценивается в 377 млн и 183 млн долларов соответственно.