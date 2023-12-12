Японский губернатор может лишиться работы из-за встречи с Роналду
Губернатор префектуры Нагасаки Кенго Оиси прогулял работу ради визита матча с Криштиану Роналду.
Губернатор префектуры Нагасаки Кенго Оиси прогулял работу ради визита матча с Криштиану Роналду.
Губернатора японской префектуры Нагасаки Кенго Оиси просят уйти в отставку после того, как он пропустил официальную встречу губернаторов ради матча с участием португальского футболиста Криштиану Роналду, сообщает scmp.com.
Кенго Оиси 25 июля посетил товарищеский матч в Осаке между саудовским «Аль-Насром» и французским «ПСЖ», послав на совещание губернаторов своего заместителя. Губернатор заявил, что купил билет на игру за свои деньги, хотя его расходы на дорогу и проживание были покрыты префектурой. По словам чиновника, его целью была встреча с Роналду по поводу возможного участия португальца в рекламной кампании Нагасаки.
Когда стала известна причина отсутствия губернатора на официальной встрече, часть избирателей была возмущена поступком Кенго Оиси.
«Приоритетом губернатора, занимающего государственную должность, должно быть сосредоточение на своих обязанностях. Он поставил на первое место личные интересы, отодвинув префектуру на второе. То, что он сделал, было неправильно. Он должен уйти в отставку», — написал один из пользователей на сайте японской новостной службы.