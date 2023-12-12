Японский губернатор может лишиться работы из-за встречи с Роналду

Губернатора японской префектуры Нагасаки Кенго Оиси просят уйти в отставку после того, как он пропустил официальную встречу губернаторов ради матча с участием португальского футболиста Криштиану Роналду, сообщает scmp.com.

Кенго Оиси 25 июля посетил товарищеский матч в Осаке между саудовским «Аль-Насром» и французским «ПСЖ», послав на совещание губернаторов своего заместителя. Губернатор заявил, что купил билет на игру за свои деньги, хотя его расходы на дорогу и проживание были покрыты префектурой. По словам чиновника, его целью была встреча с Роналду по поводу возможного участия португальца в рекламной кампании Нагасаки.

Когда стала известна причина отсутствия губернатора на официальной встрече, часть избирателей была возмущена поступком Кенго Оиси.