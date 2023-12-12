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16:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду: мне очень жаль, что я не пришел в «Аль-Наср» раньше

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду жалеет, что не перешел в Саудовскую Аравию раньше. Об этом сообщает портал Roya News.

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Источник: Reuters

38-летний португалец забил в ворота «Аль-Шабаба» в матче ¼ финала Кубка короля Саудовской Аравии (5:2). Этот гол стал для него 50-м забитым мячом в этом году.

«Я очень счастлив быть в “Аль-Насре”, и я с нетерпением жду возможности показать лучший футбол в этом великом клубе. Мне очень жаль, что я не пришел в “Аль-Наср” раньше, но сейчас я здесь, чтобы помочь команде и добиться успехов. Я буду выкладываться в “Аль-Насре” вдвое сильнее, чем выкладывался в Европе, и буду усердно работать, чтобы добиться успеха с этим замечательным клубом», — сказал Роналду.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января этого года. Португалец провел за саудовский клуб 41 матч, в которых забил 34 мяча и сделал 12 голевых передач. В составе «Аль-Насра» Роналду стал победителем Арабской лиги чемпионов.

«Аль-Наср» идет на втором месте в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на семь очков.

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