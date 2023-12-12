В Бразилии молния во время матча убила 21-летнего футболиста
Бразильский футболист Кайо Энрике де Лима Гонсалвеш скончался после удара молнии во время матча. Об этом сообщает Globo.
Бразильский футболист Кайо Энрике де Лима Гонсалвеш скончался после удара молнии во время матча. Об этом сообщает Globo.
Инцидент произошел в городке Санту-Антониу-да-Платина (штат Парана) во время матча между любительскими командами «Униау Жапиренсе» и «Унидос». Во время игры шел проливной дождь и молния ударила в футбольное поле.
21-летний футболист был экстренно доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Вместе с ним с ожогами различной степени были госпитализированы еще шесть футболистов, один из них находится в тяжелом состоянии.
Один из зрителей матча записал видео, на котором видно, как игроки одной из команд лежат на поле и получают помощь.
Мэрия муниципалитета Жапира выразила соболезнования родным и близким футболиста и в связи с произошедшей трагедией объявила траур.