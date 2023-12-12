Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ланс
Севилья
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПСВ
Арсенал
01
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Унион Б
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Зальцбург
Бенфика
Все события
Фоторепортажи
21Карьера Алана Дзагоева
18Снежная битва ЦСКА и «Ростова»
19:28 (мск), источник: Sportmail.ru

В Бразилии молния во время матча убила 21-летнего футболиста

Бразильский футболист Кайо Энрике де Лима Гонсалвеш скончался после удара молнии во время матча. Об этом сообщает Globo.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел в городке Санту-Антониу-да-Платина (штат Парана) во время матча между любительскими командами «Униау Жапиренсе» и «Унидос». Во время игры шел проливной дождь и молния ударила в футбольное поле.

21-летний футболист был экстренно доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Вместе с ним с ожогами различной степени были госпитализированы еще шесть футболистов, один из них находится в тяжелом состоянии.

Один из зрителей матча записал видео, на котором видно, как игроки одной из команд лежат на поле и получают помощь.

Мэрия муниципалитета Жапира выразила соболезнования родным и близким футболиста и в связи с произошедшей трагедией объявила траур.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российский хоккейный клуб подал заявку на участие в чемпионате РБ
ITF признала Корнееву чемпионкой мира 2023 года среди юниоров
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь