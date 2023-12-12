В Бразилии молния во время матча убила 21-летнего футболиста

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8abfb2f614bef634&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239998" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел в городке Санту-Антониу-да-Платина (штат Парана) во время матча между любительскими командами «Униау Жапиренсе» и «Унидос». Во время игры шел проливной дождь и молния ударила в футбольное поле.

21-летний футболист был экстренно доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Вместе с ним с ожогами различной степени были госпитализированы еще шесть футболистов, один из них находится в тяжелом состоянии.

Один из зрителей матча записал видео, на котором видно, как игроки одной из команд лежат на поле и получают помощь.