Игрокам «Барселоны» запретили принимать душ на стадионе и базе клуба

Причиной таких мер стали ограничения, которые ввело правительство Каталонии из-за сильной засухи в регионе. Отмечается, что со следующей недели использование душевых в спортзалах и спортивных центрах будет запрещено. Эта чрезвычайная мера не допускает исключений и затронет все виды профессионального спорта, включая игроков «Барселоны» и лидирующей в чемпионате Испании «Жироны».

Эту информацию подтвердил Министр Каталонии по вопросам климата, продовольствия и сельского хозяйства Давид Маскорт.

«Игроки “Барсы” потребляют воду на стадионе Монтжуик и в своем тренировочном центре Ciutat Esportiva. Клуб должен компенсировать воду, которую использует для полива газона и экономить воду для душа. Все эти объекты потребляют много воды, и они обязаны сократить ее расход. Если они хотят продолжать поливать поля, им придется еще больше компенсировать потребление», — приводит слова Маскорта Cadena SER.