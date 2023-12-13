Игрокам «Барселоны» запретили принимать душ на стадионе и базе клуба
Футболистам «Барселоны» запретили принимать душ на стадионе и на базе клуба в целях экономии воды, сообщает Mundo Deportivo.
Футболистам «Барселоны» запретили принимать душ на стадионе и на базе клуба в целях экономии воды, сообщает Mundo Deportivo.
Причиной таких мер стали ограничения, которые ввело правительство Каталонии из-за сильной засухи в регионе. Отмечается, что со следующей недели использование душевых в спортзалах и спортивных центрах будет запрещено. Эта чрезвычайная мера не допускает исключений и затронет все виды профессионального спорта, включая игроков «Барселоны» и лидирующей в чемпионате Испании «Жироны».
Эту информацию подтвердил Министр Каталонии по вопросам климата, продовольствия и сельского хозяйства Давид Маскорт.
«Игроки “Барсы” потребляют воду на стадионе Монтжуик и в своем тренировочном центре Ciutat Esportiva. Клуб должен компенсировать воду, которую использует для полива газона и экономить воду для душа. Все эти объекты потребляют много воды, и они обязаны сократить ее расход. Если они хотят продолжать поливать поля, им придется еще больше компенсировать потребление», — приводит слова Маскорта Cadena SER.
Таким образом, игрокам «Барселоны» придется принимать душ дома после тренировок и матчей на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса на горе Монтжуик, куда «Барселона» переехала из-за ремонта на «Камп Ноу».