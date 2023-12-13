ФИФА назвала тройку финалистов на звание лучшего тренера
В списке номинантов премию The Best FIFA Men's Coach осталось три претендента, сообщает пресс-служба организации.
В списке номинантов премию The Best FIFA Men's Coach осталось три претендента, сообщает пресс-служба организации.
В число соискателей награды вошли главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, Симоне Индзаги из «Интера» и Лучано Спаллетти, возглавлявший «Наполи», а сейчас сборную Италии.
Главный тренер «Манчестер Сити» в прошло сезоне привел свою команду к треблу, «горожане» выиграли Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии. Также Гвардиолу признали лучшим тренером сезона в АПЛ.
Симоне Индзаги с «Интером» вышел в финал Лиги чемпионов и одержал победу в Кубке Италии.
Лучано Спаллетти привел «Наполи» к чемпионству в Серии А, также его признали лучшим тренером сезона в чемпионате Италии.
В прошлом году звания «Лучший тренер» удостоился Лионель Скалони, выигравший со сборной Аргентины чемпионат мира в Катаре.
Также стала известна тройка финалистов в номинации «Лучший женский тренер ФИФА». Ими стали тренер ЖФК «Барселона» Джонатан Хиральдес, тренер ЖФК «Челси» Эмма Хейз и тренер женской сборной Англии Сарина Вигман.