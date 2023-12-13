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19:03 (мск), источник: Sportmail.ru

ФИФА назвала тройку финалистов на звание лучшего тренера

В списке номинантов премию The Best FIFA Men's Coach осталось три претендента, сообщает пресс-служба организации.

Манчестер Сити
Интер
Наполи
Италия
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Источник: Reuters

В число соискателей награды вошли главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, Симоне Индзаги из «Интера» и Лучано Спаллетти, возглавлявший «Наполи», а сейчас сборную Италии.

Главный тренер «Манчестер Сити» в прошло сезоне привел свою команду к треблу, «горожане» выиграли Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии. Также Гвардиолу признали лучшим тренером сезона в АПЛ.

Симоне Индзаги с «Интером» вышел в финал Лиги чемпионов и одержал победу в Кубке Италии.

Лучано Спаллетти привел «Наполи» к чемпионству в Серии А, также его признали лучшим тренером сезона в чемпионате Италии.

В прошлом году звания «Лучший тренер» удостоился Лионель Скалони, выигравший со сборной Аргентины чемпионат мира в Катаре.

Также стала известна тройка финалистов в номинации «Лучший женский тренер ФИФА». Ими стали тренер ЖФК «Барселона» Джонатан Хиральдес, тренер ЖФК «Челси» Эмма Хейз и тренер женской сборной Англии Сарина Вигман.

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