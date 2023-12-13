ФИФА назвала тройку финалистов на звание лучшего тренера

В число соискателей награды вошли главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, Симоне Индзаги из «Интера» и Лучано Спаллетти, возглавлявший «Наполи», а сейчас сборную Италии.

Главный тренер «Манчестер Сити» в прошло сезоне привел свою команду к треблу, «горожане» выиграли Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии. Также Гвардиолу признали лучшим тренером сезона в АПЛ.

Симоне Индзаги с «Интером» вышел в финал Лиги чемпионов и одержал победу в Кубке Италии.

Лучано Спаллетти привел «Наполи» к чемпионству в Серии А, также его признали лучшим тренером сезона в чемпионате Италии.

В прошлом году звания «Лучший тренер» удостоился Лионель Скалони, выигравший со сборной Аргентины чемпионат мира в Катаре.