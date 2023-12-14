Экс-игрок «Эспаньола»: Я спал рядом с грязной футболкой Месси
Бывший игрок «Эспаньола» Матиас Варгас рассказал о том, что он сделал с игровой футболкой нападающего Лионеля Месси.
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Бывший игрок «Эспаньола» Матиас Варгас рассказал о том, что он сделал с игровой футболкой нападающего Лионеля Месси.
У аргентинского полузащитника получилось обменяться футболками с Месси в январе 2020 года после игры с «Барселоной», которая закончилась со счетом 2:2.
«Я спал рядом с футболкой Месси два или три месяца, она лежала у моей подушки. Грязная, как была. Я сыграл против него, и мы обменялись майками. Мама сказала: “Давай я постираю”. Я сказал ей не трогать ее», — приводит слова Варгаса Fox Sports Argentina.
Сейчас Варгас выступает за китайский клуб «Шанхай Порт». Месси летом перешел из «ПСЖ» в клуб MLS «Интер Майами».
В октябре Месси стал обладателем награды лучшему футболисту «Золотой мяч» в восьмой раз.