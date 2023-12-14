Экс-игрок «Эспаньола»: Я спал рядом с грязной футболкой Месси

У аргентинского полузащитника получилось обменяться футболками с Месси в январе 2020 года после игры с «Барселоной», которая закончилась со счетом 2:2.

«Я спал рядом с футболкой Месси два или три месяца, она лежала у моей подушки. Грязная, как была. Я сыграл против него, и мы обменялись майками. Мама сказала: “Давай я постираю”. Я сказал ей не трогать ее», — приводит слова Варгаса Fox Sports Argentina.