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13:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-игрок «Эспаньола»: Я спал рядом с грязной футболкой Месси

Бывший игрок «Эспаньола» Матиас Варгас рассказал о том, что он сделал с игровой футболкой нападающего Лионеля Месси.

ЭспаньолЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

У аргентинского полузащитника получилось обменяться футболками с Месси в январе 2020 года после игры с «Барселоной», которая закончилась со счетом 2:2.

«Я спал рядом с футболкой Месси два или три месяца, она лежала у моей подушки. Грязная, как была. Я сыграл против него, и мы обменялись майками. Мама сказала: “Давай я постираю”. Я сказал ей не трогать ее», — приводит слова Варгаса Fox Sports Argentina.

Сейчас Варгас выступает за китайский клуб «Шанхай Порт». Месси летом перешел из «ПСЖ» в клуб MLS «Интер Майами».

В октябре Месси стал обладателем награды лучшему футболисту «Золотой мяч» в восьмой раз.

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