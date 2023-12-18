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12:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Незавершенный из-за остановки сердца футболиста матч переиграют

Матч 17-го тура АПЛ «Борнмут» — «Лутон», остановленный во втором тайме при счете 1:1, после того как капитан «Лутона» Том Локьер потерял сознание, будет переигран, сообщает Daily Mail.

Лутон Таун
Борнмут
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Источник: Reuters

29-летний капитан клуба «Лутон Таун» Том Локьер потерял сознание на 62-й минуте матча против «Борнмута» в АПЛ при счете 1:1. Встречу отменили после консультации арбитра с представителями обеих команд.

Медицинский персонал клуба подтвердил, что футболист пережил остановку сердца. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. В мае Локьер уже терял сознание во время матча. Тогда защитнику диагностировали фибрилляцию предсердий сердца, он перенес операцию и смог возобновить игровую карьеру.

Согласно регламенту АПЛ, любой матч, отмененный с согласия главного арбитра, должен быть переигран. Дата и время переигровки будут определены позже.

Том Локьер выступает за «Лутон Таун» с 2020 года.

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