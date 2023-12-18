Жозе Моуринью назвал самое нелепое увольнение в своей карьере

«Самая нелепая ситуация произошла в клубе с пустой комнатой для трофеев, откуда меня уволили за два дня до финала.



“Тоттенхэм” выигрывал трофей лет 50 назад, я уже не помню, когда. До финала оставалось два дня, но я не смог принять в нем участия. Вот это увольнение дурно пахнет.



У меня был план, хотя он срабатывает не всегда. Но реальность такова, что, каждый раз, когда я приезжал на “Уэмбли” с “Челси”, я побеждал. Я трижды был там с “Манчестер Юнайтед” и два раза выиграл. Так что статистика была хорошей. Это были стадион и атмосфера, где я комфортно себя чувствовал. Это необходимо в таких больших матчах.



У меня был опыт, чтобы попытаться помочь команде. Да, это была игра против “Сити”, и я буду идиотом, если скажу, что мы бы обязательно победили. Но за пару недель до этого мы обыграли их 2:0, так что ощущения были положительные. Но что есть, то есть», — сказал Моуринью в подкасте The Obi One Podcast на YouTube.