Жозе Моуринью назвал самое нелепое увольнение в своей карьере
Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью вспомнил самое нелепое увольнение в своей тренерской карьере.
Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью вспомнил самое нелепое увольнение в своей тренерской карьере.
Моуринью с недоумением вспоминает момент, когда его уволили из «Тоттенхэма» в феврале 2021 перед финалом Кубка лиги с «Манчестер Сити».
«Самая нелепая ситуация произошла в клубе с пустой комнатой для трофеев, откуда меня уволили за два дня до финала.
“Тоттенхэм” выигрывал трофей лет 50 назад, я уже не помню, когда. До финала оставалось два дня, но я не смог принять в нем участия. Вот это увольнение дурно пахнет.
У меня был план, хотя он срабатывает не всегда. Но реальность такова, что, каждый раз, когда я приезжал на “Уэмбли” с “Челси”, я побеждал. Я трижды был там с “Манчестер Юнайтед” и два раза выиграл. Так что статистика была хорошей. Это были стадион и атмосфера, где я комфортно себя чувствовал. Это необходимо в таких больших матчах.
У меня был опыт, чтобы попытаться помочь команде. Да, это была игра против “Сити”, и я буду идиотом, если скажу, что мы бы обязательно победили. Но за пару недель до этого мы обыграли их 2:0, так что ощущения были положительные. Но что есть, то есть», — сказал Моуринью в подкасте The Obi One Podcast на YouTube.
Моуринью был назначен на пост главного тренера «Тоттенхэма» осенью 2019 года, сменив уволенного Маурисио Почеттино. Меньше чем за неделю до финального матча Кубка Английской лиги, в апреле 2021 года, португальского специалиста отправили в отставку. «Тоттенхэм» в этой встрече уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:1.