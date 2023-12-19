Голкипер «ПСЖ» стал жертвой вооруженного ограбления

Как сообщает RMC Sport, в ночь на 19 декабря в дом вратаря проникли четверо злоумышленников. В доме в тот момент находились Александр Летелье, его жена и двое детей в возрасте двух и шести лет.

Футболист с супругой проснулись благодаря сработавшей сигнализации, сразу вызвали полицию, но грабители успели под угрозой ножа заполучить от Летелье деньги и драгоценности. Жену игрока ПСЖ ударили по лицу.

Полицейские успели приехать на вызов и задержали троих из четверых грабителей. Одному из них 21 год, двоим — по 16. Еще один преступник в настоящий момент находится в розыске.

33-летний Александр Летелье — запасной вратарь «ПСЖ». Придя в клуб в 2020 году, Летелье сыграл за «Пари Сен-Жермен» только в двух матчах. Ранее вратарь выступал за «Анже», «Сарпсборг», «Орлеан», «Труа» и швейцарский «Янг Бойз».