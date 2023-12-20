Бывший игрок московского «Динамо» возглавил клуб АПЛ
«Ноттингем Форест» определился с именем преемником Стива Купера, отправленного в отставку на этой неделе.
«Ноттингем Форест» определился с именем преемником Стива Купера, отправленного в отставку на этой неделе.
Клуб Английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера.
49-летний португальский специалист подписал контракт с клубом из Ноттингема до лета 2026 года.
Нуну Эшпириту Санту находился без работы после того, как в начале ноября был уволен из саудовского клуба «Аль-Иттихад», где работал, в частности с игроками сборной Франции Каримом Бензема и Н'Голо Канте.
Португалец ранее уже работал в АПЛ, возглавляя «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм».
Будучи игроком, Нуну Эшпириту Санту с 2005-го по 2006 год провел в Российской Премьер-лиге, сыграв 11 матчей за «Динамо». Также голкипер выступал за «Порту», «Виторию», «Депортиво» и «Осасуну».
«Ноттингем Форест» после 17 туров занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.