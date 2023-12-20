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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший игрок московского «Динамо» возглавил клуб АПЛ

«Ноттингем Форест» определился с именем преемником Стива Купера, отправленного в отставку на этой неделе.

Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
ДинамоЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Клуб Английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера.

49-летний португальский специалист подписал контракт с клубом из Ноттингема до лета 2026 года.

Нуну Эшпириту Санту находился без работы после того, как в начале ноября был уволен из саудовского клуба «Аль-Иттихад», где работал, в частности с игроками сборной Франции Каримом Бензема и Н'Голо Канте.

Португалец ранее уже работал в АПЛ, возглавляя «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм».

Будучи игроком, Нуну Эшпириту Санту с 2005-го по 2006 год провел в Российской Премьер-лиге, сыграв 11 матчей за «Динамо». Также голкипер выступал за «Порту», «Виторию», «Депортиво» и «Осасуну».

«Ноттингем Форест» после 17 туров занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

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