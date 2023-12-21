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13:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Клопп раскритиковал фанатов «Ливерпуля» за слабую поддержку

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен болельщиками клуба.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

20 декабря «Ливерпуль» в четвертьфинале Кубка английской лиги разгромил «Вест Хэм» со счетом 5:1. В полуфинале турнира команда Клоппа встретится с «Фулхэмом».

Юрген Клопп пожаловался на слабую поддержку болельщиков в матче с «молотобойцами» и призвал поддержать «Ливерпуль» в ближайшем матче Английской Премьер-лиги с «Арсеналом».

«Я хочу сказать, что если бы я был на трибуне, я бы создал напряженную атмосферу для соперника 1000%. Именно поэтому в матче с “Арсеналом” в субботу мне нужен настоящий “Энфилд”. “Арсенал” на этой неделе не играл и просто готовился к матчу с нами. Все понимают, что они будут готовы. Нам нужно, чтобы “Энфилд” был в напряжении с первой секунды. Вы, болельщики, нужны нам с первой секунды. В декабре будет много футбола, нам тоже придется играть. Но если вы не в состоянии оказать нам горячую поддержку, то лучше отдайте билет кому-нибудь другому», — цитирует Sky Sports слова главного тренера «Ливерпуля».

23 декабря «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в рамках 18-го тура АПЛ. Команда из Лондона, занимая первое место в турнирной таблице, опережает соперника на одно очко.

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