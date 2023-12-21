Клопп раскритиковал фанатов «Ливерпуля» за слабую поддержку

«Я хочу сказать, что если бы я был на трибуне, я бы создал напряженную атмосферу для соперника 1000%. Именно поэтому в матче с “Арсеналом” в субботу мне нужен настоящий “Энфилд”. “Арсенал” на этой неделе не играл и просто готовился к матчу с нами. Все понимают, что они будут готовы. Нам нужно, чтобы “Энфилд” был в напряжении с первой секунды. Вы, болельщики, нужны нам с первой секунды. В декабре будет много футбола, нам тоже придется играть. Но если вы не в состоянии оказать нам горячую поддержку, то лучше отдайте билет кому-нибудь другому», — цитирует Sky Sports слова главного тренера «Ливерпуля».