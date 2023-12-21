Суд оправдал экс-тренера «ПСЖ» Галтье по делу о расовой дискриминации

Как сообщает Footmercato, ни одно предполагаемое правонарушение не имело под собой необходимой доказательной базы. По предварительным данным, Кристофу Галтье грозило тюремное заключение сроком до трех лет, а также штраф в размере 45 тысяч евро.

Спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье обвинил тренера в расистских высказываниях. Якобы в одной из частных бесед Галтье сказал, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Также видеоаналитик «Ниццы» дал показания против Галтье, заявив, что экс-тренер клуба называл темнокожих игроков «Кинг-Конгами».