Суд оправдал экс-тренера «ПСЖ» Галтье по делу о расовой дискриминации
Кристоф Галтье, ныне тренирующий катарский «Аль-Духаиль», был полностью оправдан городским судом Ниццы.
Кристоф Галтье, ныне тренирующий катарский «Аль-Духаиль», был полностью оправдан городским судом Ниццы.
Как сообщает Footmercato, ни одно предполагаемое правонарушение не имело под собой необходимой доказательной базы. По предварительным данным, Кристофу Галтье грозило тюремное заключение сроком до трех лет, а также штраф в размере 45 тысяч евро.
Спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье обвинил тренера в расистских высказываниях. Якобы в одной из частных бесед Галтье сказал, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Также видеоаналитик «Ниццы» дал показания против Галтье, заявив, что экс-тренер клуба называл темнокожих игроков «Кинг-Конгами».
57-летний Кристоф Галтье возглавлял «ПСЖ» в сезоне-2022/23, приведя команду к победе в чемпионате и Суперкубке Франции. Также Галтье выигрывал чемпионат Франции с «Лиллем» в сезоне-2020/21. В 2013 году «Сент-Этьен» под руководством этого специалиста победил в Кубке французской лиги.