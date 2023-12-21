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19:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Суд оправдал экс-тренера «ПСЖ» Галтье по делу о расовой дискриминации

Кристоф Галтье, ныне тренирующий катарский «Аль-Духаиль», был полностью оправдан городским судом Ниццы.

ПСЖ
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Источник: Reuters

Как сообщает Footmercato, ни одно предполагаемое правонарушение не имело под собой необходимой доказательной базы. По предварительным данным, Кристофу Галтье грозило тюремное заключение сроком до трех лет, а также штраф в размере 45 тысяч евро.

Спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье обвинил тренера в расистских высказываниях. Якобы в одной из частных бесед Галтье сказал, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Также видеоаналитик «Ниццы» дал показания против Галтье, заявив, что экс-тренер клуба называл темнокожих игроков «Кинг-Конгами».

57-летний Кристоф Галтье возглавлял «ПСЖ» в сезоне-2022/23, приведя команду к победе в чемпионате и Суперкубке Франции. Также Галтье выигрывал чемпионат Франции с «Лиллем» в сезоне-2020/21. В 2013 году «Сент-Этьен» под руководством этого специалиста победил в Кубке французской лиги.

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Суд оправдал экс-тренера «ПСЖ» Галтье по делу о расовой дискриминации
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