СМИ: Варан может уйти из «Манчестер Юнайтед»
Чемпион мира в составе сборной Франции Рафаэль Варан принял решение уйти из «Манчестер Юнайтед», сообщает ведущее спортивное французское издание L'Equipe.
Чемпион мира в составе сборной Франции Рафаэль Варан принял решение уйти из «Манчестер Юнайтед», сообщает ведущее спортивное французское издание L'Equipe.
Как сообщает источник, 30-летний футболист считает, что получает мало игрового времени и редко выходит на поле в стартовом составе. Его контракт действует до 2025 года. По данным L'Equipe, Варан может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Но как стало известно Onze Mondial, Варан не заинтересован в этом переходе.
Ранее СМИ сообщали, что вместе с Вараном в зимнее трансферное окно будут доступны полузащитник Каземиро и нападающий Джейдон Санчо.
В текущем сезоне Варан провел за «красных дьяволов» 14 матчей во всех турнирах и забил один гол. Он перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2021 года. В составе сборной Франции Варан стал победителем чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.