СМИ: Варан может уйти из «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает источник, 30-летний футболист считает, что получает мало игрового времени и редко выходит на поле в стартовом составе. Его контракт действует до 2025 года. По данным L'Equipe, Варан может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Но как стало известно Onze Mondial, Варан не заинтересован в этом переходе.

Ранее СМИ сообщали, что вместе с Вараном в зимнее трансферное окно будут доступны полузащитник Каземиро и нападающий Джейдон Санчо.