Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
Ноттингем Форест
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
20:30
Бернли
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
27.12
Брентфорд
Вулверхэмптон
Все события
Фоторепортажи
20Петросян — лучшая в России, у Валиевой — бронза
15Переезд Месси в США и победа «Манчестер Сити» в ЛЧ: главные спортивные события года
14:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Кварацхелия обошел Мбаппе, став лучшим дриблером группового этапа ЛЧ

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия стал лучшим дриблером группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба турнира.

Наполи
ПСЖ
Милан
Наверх
Источник: Пресс-служба Серии А

Кварацхелия совершил 46 успешных обводок сопреника. На втором месте по этому показателю расположился нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который обыграл противника в 44 случаях. Замкнул тройку нападающий «Милана» Рафаэль Леау, на его счету 36 обводок.

На групповом этапе Кварацхелия принял участие в шести матчах и отметился одной результативной передачей.

Ранее состоялась жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов. В ней приняли участие 16 команд, которые заняли на предыдущем этапе первые и вторые места в своих группах, «Наполи» сыграет с «Барселоной». Первые матчи пройдут 13−14 и 20—21 февраля. Ответные встречи состоятся 5−6 и 12—13 марта.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Прилетели в СССР, были ошарашены лютыми морозами, испугались...
8-летний россиянин выиграл у победителя шахматной Олимпиады на ЧМ...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь