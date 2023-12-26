Кварацхелия обошел Мбаппе, став лучшим дриблером группового этапа ЛЧ
Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия стал лучшим дриблером группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба турнира.
Наполи
ПСЖ
Милан
Кварацхелия совершил 46 успешных обводок сопреника. На втором месте по этому показателю расположился нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который обыграл противника в 44 случаях. Замкнул тройку нападающий «Милана» Рафаэль Леау, на его счету 36 обводок.
На групповом этапе Кварацхелия принял участие в шести матчах и отметился одной результативной передачей.
Ранее состоялась жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов. В ней приняли участие 16 команд, которые заняли на предыдущем этапе первые и вторые места в своих группах, «Наполи» сыграет с «Барселоной». Первые матчи пройдут 13−14 и