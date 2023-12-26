Кварацхелия обошел Мбаппе, став лучшим дриблером группового этапа ЛЧ

Кварацхелия совершил 46 успешных обводок сопреника. На втором месте по этому показателю расположился нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который обыграл противника в 44 случаях. Замкнул тройку нападающий «Милана» Рафаэль Леау, на его счету 36 обводок.

На групповом этапе Кварацхелия принял участие в шести матчах и отметился одной результативной передачей.