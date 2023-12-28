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11:45 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» запретил фанатам наносить фамилии Мбаппе и Холанда на футболки

Мадридский «Реал» запретил фанатам наносить фамилии нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда на футболки, приобретаемые в клубных магазинах. Об этом сообщает SER Deportivos.

Реал
ПСЖ
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Источник: AP 2023

По информации источника, в клубном магазине «Реала» отклонили запрос двух болельщиков, которые хотели нанести на форму мадридского клуба фамилии Холанда и Мбаппе.

«Они сказали нам, что такие не продаются, потому что они не выступали в Мадриде. Полагаем, что, если показать свои документы с фамилией Холанд, Месси или Мбаппе, отказа не произойдет», — рассказали болельщики.

Отмечается, что «Реал» не печатает фамилии игроков других команд, поскольку у клуба могут возникнуть проблемы с медиаправами. При этом в клубных магазинах доступно размещение имени по индивидуальному запросу покупателя.

Ранее сообщалось, что Холанд и Мбаппе являются приоритетными трансферными целями мадридцев в 2024 году. При этом «Реал» попробует подписать нападающего «ПСЖ» уже в январе.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Жирону» по дополнительным показателям. Следующий матч мадридцы проведут 3 января, дома против «Мальорки».

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