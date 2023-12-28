«Реал» запретил фанатам наносить фамилии Мбаппе и Холанда на футболки

По информации источника, в клубном магазине «Реала» отклонили запрос двух болельщиков, которые хотели нанести на форму мадридского клуба фамилии Холанда и Мбаппе.

«Они сказали нам, что такие не продаются, потому что они не выступали в Мадриде. Полагаем, что, если показать свои документы с фамилией Холанд, Месси или Мбаппе, отказа не произойдет», — рассказали болельщики.

Отмечается, что «Реал» не печатает фамилии игроков других команд, поскольку у клуба могут возникнуть проблемы с медиаправами. При этом в клубных магазинах доступно размещение имени по индивидуальному запросу покупателя.

Ранее сообщалось, что Холанд и Мбаппе являются приоритетными трансферными целями мадридцев в 2024 году. При этом «Реал» попробует подписать нападающего «ПСЖ» уже в январе.