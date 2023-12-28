«ПСЖ» в следующем сезоне будет играть в форме с Эйфелевой башней

Выездной комплект будет выполнен в цветах французского флага. На белую футболку будет нанесен большой силуэт Эйфелевой башней в синем и красном исполнении. Дизайн вдохновлен выездной формой парижского клуба сезона-1990/91.

Источник: Соцсети

Титульным спонсором «Пари Сен-Жермен» на будущий сезон останется авиакомпания Qatar Airways. Техническим спонсором будет американская компания Nike, которая поставляет парижанам форму с 1989 года.