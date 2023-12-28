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15:09 (мск), источник: Sportmail.ru

«ПСЖ» в следующем сезоне будет играть в форме с Эйфелевой башней

В сети появилось фото выездной формы «Пари Сен-Жермен» на следующий сезон. Об этом сообщает Footy Headlines.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Выездной комплект будет выполнен в цветах французского флага. На белую футболку будет нанесен большой силуэт Эйфелевой башней в синем и красном исполнении. Дизайн вдохновлен выездной формой парижского клуба сезона-1990/91.

Источник: Соцсети

Титульным спонсором «Пари Сен-Жермен» на будущий сезон останется авиакомпания Qatar Airways. Техническим спонсором будет американская компания Nike, которая поставляет парижанам форму с 1989 года.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1, опережая идущую на втором месте «Ниццу» на пять очков.

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