«ПСЖ» в следующем сезоне будет играть в форме с Эйфелевой башней
В сети появилось фото выездной формы «Пари Сен-Жермен» на следующий сезон. Об этом сообщает Footy Headlines.
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
В сети появилось фото выездной формы «Пари Сен-Жермен» на следующий сезон. Об этом сообщает Footy Headlines.
Выездной комплект будет выполнен в цветах французского флага. На белую футболку будет нанесен большой силуэт Эйфелевой башней в синем и красном исполнении. Дизайн вдохновлен выездной формой парижского клуба сезона-1990/91.
Титульным спонсором «Пари Сен-Жермен» на будущий сезон останется авиакомпания Qatar Airways. Техническим спонсором будет американская компания Nike, которая поставляет парижанам форму с 1989 года.
«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1, опережая идущую на втором месте «Ниццу» на пять очков.