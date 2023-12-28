Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Брайтон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:15
Арсенал
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
27.12
Челси
Кристал Пэлас
21
Футбол. Зарубежный
27.12
Брентфорд
Вулверхэмптон
14
Футбол. Зарубежный
27.12
Эвертон
Манчестер Сити
13
Футбол. Зарубежный
29.12
Фиорентина
Торино
Все события
Фоторепортажи
14Ротенберг привел Россию к победе на Кубке Первого канала
35Победа «Локо» над «Зенитом» после снегопада
18:25 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Алексей Миранчук зимой может вернуться в «Торино»

Российский полузащитник «Аталанты» может вернуться в команду, в которой провел прошлый сезон на правах аренды.

Аталанта
Торино
Наверх
Источник: AFP 2023

По данным Tutto Atalanta, главный тренер туринского клуба Иван Юрич заинтересован в возвращении в команду Алексея Миранчука. «Торино» после 17 туров идет на 10-м месте в чемпионате Италии.

В сезоне-2023/24 российский полузащитник провел за «Аталанту», в которых ему удалось отличиться 1 раз и сделать две результативные передачи. Клуб из Бергамо расположился на восьмом месте турнирной таблицы Серии А, а в Лиге Европы пробился в ⅛ финала.

Агент Миранчука Вадим Шпинев ранее заявлял, что в январе футболист может перейти в другой европейский клуб.

Контракт футболиста сборной России с «Аталантой» действует до июня 2025 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Уткин назвал лучшего на данный момент футболиста с российским паспортом
Российская олимпийская чемпионка возобновила карьеру после...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь