СМИ: Алексей Миранчук зимой может вернуться в «Торино»

По данным Tutto Atalanta, главный тренер туринского клуба Иван Юрич заинтересован в возвращении в команду Алексея Миранчука. «Торино» после 17 туров идет на 10-м месте в чемпионате Италии.

В сезоне-2023/24 российский полузащитник провел за «Аталанту», в которых ему удалось отличиться 1 раз и сделать две результативные передачи. Клуб из Бергамо расположился на восьмом месте турнирной таблицы Серии А, а в Лиге Европы пробился в ⅛ финала.

Агент Миранчука Вадим Шпинев ранее заявлял, что в январе футболист может перейти в другой европейский клуб.