СМИ: Алексей Миранчук зимой может вернуться в «Торино»
Российский полузащитник «Аталанты» может вернуться в команду, в которой провел прошлый сезон на правах аренды.
Аталанта
Торино
По данным Tutto Atalanta, главный тренер туринского клуба Иван Юрич заинтересован в возвращении в команду Алексея Миранчука. «Торино» после 17 туров идет на 10-м месте в чемпионате Италии.
В сезоне-2023/24 российский полузащитник провел за «Аталанту», в которых ему удалось отличиться 1 раз и сделать две результативные передачи. Клуб из Бергамо расположился на восьмом месте турнирной таблицы Серии А, а в Лиге Европы пробился в ⅛ финала.
Агент Миранчука Вадим Шпинев ранее заявлял, что в январе футболист может перейти в другой европейский клуб.
Контракт футболиста сборной России с «Аталантой» действует до июня 2025 года.