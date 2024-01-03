«Реал Сосьедад» спас матч после выхода Захаряна на замену

Хозяева с 36-й минуты играли в меньшинстве после удаления вратаря Алекса Ремиро, который намеренно сыграл рукой за пределами штрафной площади. На 76-й минуте гости получили право на пенальти, который реализовал нападающий Луис Риоха. «Реал Сосьедад» смог сравнять счет только на шестой компенсированной минуте благодаря точному удару полузащитника Мартина Субименди.

За три минуты до забитого мяча на поле появился российский полузащитник Арсен Захарян, который заменил японца Такефусу Кубо. 20-летний россиянин пропустил прошлый матч своей команды против «Кадиса» (0:0) из-за мышечных проблем.

В этом сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.