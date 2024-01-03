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11:48 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал Сосьедад» спас матч после выхода Захаряна на замену

«Реал Сосьедад» дома сыграл вничью с «Алавесом» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AFP 2023

Хозяева с 36-й минуты играли в меньшинстве после удаления вратаря Алекса Ремиро, который намеренно сыграл рукой за пределами штрафной площади. На 76-й минуте гости получили право на пенальти, который реализовал нападающий Луис Риоха. «Реал Сосьедад» смог сравнять счет только на шестой компенсированной минуте благодаря точному удару полузащитника Мартина Субименди.

За три минуты до забитого мяча на поле появился российский полузащитник Арсен Захарян, который заменил японца Такефусу Кубо. 20-летний россиянин пропустил прошлый матч своей команды против «Кадиса» (0:0) из-за мышечных проблем.

В этом сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего «Реала» на 13 очков. Команда Иманоля Альгуасиля продлила свою беспроигрышную серию до семи матчей. Следующий матч «Реал Сосьедад» проведет 13 января на выезде против «Атлетика» из Бильбао.

Реал Сосьедад
1:1
Первый тайм: 0:0
Алавес
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