«Милан» разгромил «Кальяри» и вышел в ¼ финала Кубка Италии
«Милан» на своем поле уверенно обыграл «Кальяри» (4:1) в матче ⅛ финала Кубка Италии.
«Милан» на своем поле уверенно обыграл «Кальяри» (4:1) в матче ⅛ финала Кубка Италии.
В составе «россонери» дублем отметился нападающий Лука Йович (29', 42'), которому дважды ассистировал Тео Эрнандес. Во втором тайме по одному мячу
забили Чака Траоре (50') и Рафаэл Леау (90+1'). У гостей единственный точный удар на счету бразильца Пауло Ацци (87').
В следующей стадии турнира «Милан» встретится с победителем пары «Аталанта» — «Сассуоло», который сыграют друг с другом сегодня вечером.
Ранее в четвертьфинал Кубка Италии прошли «Лацио», «Фиорентина», «Фрозиноне» и действующий победитель турнира — миланский «Интер». Еще одно место в четвертьфинале в четверг разыграют между собой «Ювентус» и «Салернитана».
Четвертьфинальные матчи Кубка Италии пройдут с 9 по 11 января.