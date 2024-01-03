«Милан» разгромил «Кальяри» и вышел в ¼ финала Кубка Италии

В составе «россонери» дублем отметился нападающий Лука Йович (29', 42'), которому дважды ассистировал Тео Эрнандес. Во втором тайме по одному мячу

забили Чака Траоре (50') и Рафаэл Леау (90+1'). У гостей единственный точный удар на счету бразильца Пауло Ацци (87').

В следующей стадии турнира «Милан» встретится с победителем пары «Аталанта» — «Сассуоло», который сыграют друг с другом сегодня вечером.

Ранее в четвертьфинал Кубка Италии прошли «Лацио», «Фиорентина», «Фрозиноне» и действующий победитель турнира — миланский «Интер». Еще одно место в четвертьфинале в четверг разыграют между собой «Ювентус» и «Салернитана».