Килиан Мбаппе признался, что скучает по Лионелю Месси

«Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси. Такой нападающий, как я, который любит поглощать пространства, рядом с ним чувствует уверенность в том, что получит мяч. Это роскошь, которую может дать практически он один. Играть рядом с Месси — особенные ощущения», — сказал Мбаппе.