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12:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Килиан Мбаппе признался, что скучает по Лионелю Месси

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после победы в Суперкубке Франции признался, что скучает по своему бывшему одноклубнику Лионелю Месси. Об этом сообщает RMC Sport.

ПСЖ
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Источник: Reuters

Накануне парижане выиграли свой первый трофей после ухода Месси, обыграв в матче за Суперкубок «Тулузу» (2:0).

«Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси. Такой нападающий, как я, который любит поглощать пространства, рядом с ним чувствует уверенность в том, что получит мяч. Это роскошь, которую может дать практически он один. Играть рядом с Месси — особенные ощущения», — сказал Мбаппе.

Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. За два сезона в парижском клубе звездный аргентинец провел 75 матчей, в которых забил 32 мяча и сделал 35 результативных передач.

Летом 2023 года Месси на правах свободного агента перешел в американский клуб «Интер Майами».

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Килиан Мбаппе признался, что скучает по Лионелю Месси
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