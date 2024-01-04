Килиан Мбаппе признался, что скучает по Лионелю Месси
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после победы в Суперкубке Франции признался, что скучает по своему бывшему одноклубнику Лионелю Месси. Об этом сообщает RMC Sport.
ПСЖ
Накануне парижане выиграли свой первый трофей после ухода Месси, обыграв в матче за Суперкубок «Тулузу» (2:0).
«Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси. Такой нападающий, как я, который любит поглощать пространства, рядом с ним чувствует уверенность в том, что получит мяч. Это роскошь, которую может дать практически он один. Играть рядом с Месси — особенные ощущения», — сказал Мбаппе.
Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. За два сезона в парижском клубе звездный аргентинец провел 75 матчей, в которых забил 32 мяча и сделал 35 результативных передач.
Летом 2023 года Месси на правах свободного агента перешел в американский клуб «Интер Майами».