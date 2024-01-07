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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:12 (мск), источник: Sportmail.ru

В матче Кубка Англии была показана круглая красная карточка

Главный арбитр матча 1/32 финала Кубка Англии «Брентфорд» — «Вулверхэмптон» Тони Харрингтон показал круглую красную карточку. На девятой минуте встречи был удален португальский полузащитник «волков» Жоао Гомес.

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Игра в меньшинстве не помешала «волкам» сыграть вничью — 1:1. Победитель данного противостояния определится в переигровке.

Главной причиной использования необычной карточки является то, что у некоторых футболистов есть проблемы с различием цветов. Таким образом, даже если у игрока проблемы с восприятием цветов, он четко понимает, что прямоугольная карточка — это желтая, а круглая — красная. Разная форма карточек облегчает поисков арбитров нужного предмета в кармане.

Этот случай не стал первым в своем роде. В январе 2023 года судья также применил круглую красную карточку в матче Кубка Англии между «Рексхэмом» и «Шеффилд Юнайтед».

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