В матче Кубка Англии была показана круглая красная карточка

Игра в меньшинстве не помешала «волкам» сыграть вничью — 1:1. Победитель данного противостояния определится в переигровке.
Главной причиной использования необычной карточки является то, что у некоторых футболистов есть проблемы с различием цветов. Таким образом, даже если у игрока проблемы с восприятием цветов, он четко понимает, что прямоугольная карточка — это желтая, а круглая — красная. Разная форма карточек облегчает поисков арбитров нужного предмета в кармане.
Этот случай не стал первым в своем роде. В январе 2023 года судья также применил круглую красную карточку в матче Кубка Англии между «Рексхэмом» и «Шеффилд Юнайтед».