В матче Кубка Англии была показана круглая красная карточка

Главной причиной использования необычной карточки является то, что у некоторых футболистов есть проблемы с различием цветов. Таким образом, даже если у игрока проблемы с восприятием цветов, он четко понимает, что прямоугольная карточка — это желтая, а круглая — красная. Разная форма карточек облегчает поисков арбитров нужного предмета в кармане.