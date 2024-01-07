СМИ: Алексей Миранчук может стать козырем в атаке «Аталанты»

Издание TuttoAtalanta посвятило материал российскому полузащитнику Алексею Миранчуку.

«Миранчук переживает решающий момент в своей карьере в серии А. В этом сезоне он стал играть более важную роль, как в чемпионате, так и в Лиге Европы.

Умение Миранчука управлять игрой и создавать моменты стало очевидным в недавних матчах. Забивая и отдавая голевые передачи, российский игрок начал демонстрировать ту резкость, которой не хватало раньше. Универсализм Миранчука становится ценным ресурсом для Гасперини. Способный адаптироваться к различным позициям на поле, от правого нападающего до плеймейкера, он доказывает, что может быть козырем в атаке “Аталанты”. История Миранчука — это постоянный поиск. Талант, который, кажется, наконец нашел свое место в этой “Аталанте”, — говорится в материале издания.