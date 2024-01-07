СМИ: Алексей Миранчук может стать козырем в атаке «Аталанты»
В Италии высоко оценили игру россиянина в последних матчах.
В Италии высоко оценили игру россиянина в последних матчах.
Издание TuttoAtalanta посвятило материал российскому полузащитнику Алексею Миранчуку.
«Миранчук переживает решающий момент в своей карьере в серии А. В этом сезоне он стал играть более важную роль, как в чемпионате, так и в Лиге Европы.
Умение Миранчука управлять игрой и создавать моменты стало очевидным в недавних матчах. Забивая и отдавая голевые передачи, российский игрок начал демонстрировать ту резкость, которой не хватало раньше. Универсализм Миранчука становится ценным ресурсом для Гасперини. Способный адаптироваться к различным позициям на поле, от правого нападающего до плеймейкера, он доказывает, что может быть козырем в атаке “Аталанты”. История Миранчука — это постоянный поиск. Талант, который, кажется, наконец нашел свое место в этой “Аталанте”, — говорится в материале издания.
В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел 14 матчей за “Аталанту”, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи. Pf rke, За клуб из Бергамо Миранчук играет с 2020 года, минувший сезон он провел в “Торино” на правах аренды.