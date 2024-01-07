Сосед Месси рассказал о влиянии футболиста на цену своего дома

Патрик Бет-Дэвид, сосед Лионеля Месси во флоридском городе Форт-Лодердейл, рассказал, как приезд футболиста повлиял на цену его недвижимости.

Как сообщает Mundo Deportivo, стоимость дома Патрика увеличилась на 25 миллионов долларов и теперь составляет 45 миллионов.

«Месси переехал в этот район, и теперь все хотят здесь жить. Это огороженная территория с единственным входом. Тут очень безопасный и охраняемый район», — заявил Бет-Дэвид. Сам Патрик Бет-Дэвид — американец армянского и ассирийского происхождения, ведет в YouTube каналы по предпринимательству «Valuetainment» и «PBD Podcast».