Сосед Месси рассказал о влиянии футболиста на цену своего дома
Сосед аргентинца поделился с журналистами информацией о существенном подорожании своего дома.
Сосед аргентинца поделился с журналистами информацией о существенном подорожании своего дома.
Патрик Бет-Дэвид, сосед Лионеля Месси во флоридском городе Форт-Лодердейл, рассказал, как приезд футболиста повлиял на цену его недвижимости.
Как сообщает Mundo Deportivo, стоимость дома Патрика увеличилась на 25 миллионов долларов и теперь составляет 45 миллионов.
«Месси переехал в этот район, и теперь все хотят здесь жить. Это огороженная территория с единственным входом. Тут очень безопасный и охраняемый район», — заявил Бет-Дэвид. Сам Патрик Бет-Дэвид — американец армянского и ассирийского происхождения, ведет в YouTube каналы по предпринимательству «Valuetainment» и «PBD Podcast».
36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды Месси стал обладателем Кубка лиг, но не смог помочь клубу выйти в плей-офф МЛС.