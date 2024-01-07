В матче Кубка Англии пришлось лезть на дерево за улетевшим мячом
Болельщик клуба из шестого по значимости футбольного дивизиона Англии залез на дерево, чтобы вернуть в игру улетевший мяч.
Болельщик клуба из шестого по значимости футбольного дивизиона Англии залез на дерево, чтобы вернуть в игру улетевший мяч.
«Мейдстон Юнайтед» смог обыграть «Стивенидж» в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии — 1:0. Единственный гол с одиннадцатиметровой отметки забил полузащитник хозяев Сэм Корн.
В одном из эпизодов матча мяч улетел за пределы поля и застрял в ветвях дерева. Болельщик домашней команды после того, как снял мяч с дерева, вернул его на поле.
«Мейдстон Юнайтед» выступает в Южной Национальной лиге, шестом по значимости футбольном дивизионе Англии. «Стивенидж» играет в Лиге 1, третьем дивизионе после Премьер-лиги и Чемпионшипа.
В другом матче 1/32 финала Кубка Англии между «Брентфордом» и «Вулверхэмптоном» главный арбитр показал круглую красную карточку.