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21:06 (мск), источник: Sportmail.ru

В матче Кубка Англии пришлось лезть на дерево за улетевшим мячом

Болельщик клуба из шестого по значимости футбольного дивизиона Англии залез на дерево, чтобы вернуть в игру улетевший мяч.

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Источник: Соцсети

«Мейдстон Юнайтед» смог обыграть «Стивенидж» в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии — 1:0. Единственный гол с одиннадцатиметровой отметки забил полузащитник хозяев Сэм Корн.

В одном из эпизодов матча мяч улетел за пределы поля и застрял в ветвях дерева. Болельщик домашней команды после того, как снял мяч с дерева, вернул его на поле.

«Мейдстон Юнайтед» выступает в Южной Национальной лиге, шестом по значимости футбольном дивизионе Англии. «Стивенидж» играет в Лиге 1, третьем дивизионе после Премьер-лиги и Чемпионшипа.

В другом матче 1/32 финала Кубка Англии между «Брентфордом» и «Вулверхэмптоном» главный арбитр показал круглую красную карточку.

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