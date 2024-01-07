Судьбу матча между «Ливерпулем» и «Арсеналом» решил автогол

«Арсенал» в домашнем матче уступил принципиальным соперникам из «Ливерпуля» — 0:2. Первый гол в матче был забит в свои ворота польским защитником «канониров» Якубом Кивером после розыгрыша штрафного. Когда лондонцы помчались спасать матч, на пятой добавленной минуте «Ливерпуль» отличился повторно. В контратаке с передачи Диогу Жоты мяч забил колумбиец Луис Диас. «Арсенал» имел ряд возможностей отличиться, но Алиссон и защита «Ливерпуля» сумели сохранить ворота в неприкосновенности.

Действующий обладатель трофея «Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» со счетом 5:0. Дубль на счету Фила Фодена, по разу отличились Хулиан Альварес и Жереми Доку, еще один мяч в свои ворота забил игрок «Хаддерсфилда». Свой первый матч после травмы, полученной в августе 2023 года, провел звездный полузащитник «горожан» Кевин Де Брейне. В активе бельгийца голевая передача на соотечественника Доку. Трибуны «Этихад Стэдиум» встретили де Брюйне аплодисментами, болельщики скандировали его имя. Защитник Рубен Диаш отдал Кевину капитанскую повязку сразу после его выхода на поле.

«Вест Хэм» не смог победить «Бристоль Сити» в домашнем матче. Хозяева открыли счет уже на четвертой минуте усилиями Джаррода Боуэна, но во втором тайме клуб из Чемпионшипа сравнял счет. Отличился 21-летний шотландский нападающий Томми Конвей. Согласно регламенту турнира, команды ожидает переигровка матча.

Повторный матч необходим и в другом противостоянии команды Премьер-лиги и представителя более низкого дивизиона. «Ноттингем Форест» и «Блэкпул» сыграли вничью — 2:2. «Лесники» смогли отыграться со счета 0:2.