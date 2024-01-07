Александр Кокорин забил гол за «Арис» в матче чемпионата Кипра

В матче 18-го тура чемпионата Кипра против «Омонии» клуб Кокорина сумел набрать три очка. Матч закончился со счетом 2:0. Второй гол «Ариса» с передачи сенегальца Мамаду Сане забил Александр Кокорин.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240168" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Арис» заканчивал матч в меньшинстве — на 66-й минуте был удален автор результативной передачи Сане.

Кокорин провел 11 матчей в сезоне-2023/24, забил три гола и сделал одну результативную передачу.