Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.01
Рома
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
7.01
Салернитана
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
7.01
Торино
Наполи
30
Футбол. Зарубежный
7.01
Удинезе
Лацио
12
Футбол. Зарубежный
7.01
Эмполи
Милан
03
Футбол. Зарубежный
6.01
Сассуоло
Фиорентина
10
Все события
Фоторепортажи
24«Вечера на хуторе» Татьяны Навки
11Поцелуй и слезы на льду: Костомаров выступил на шоу Авербуха
7 января, источник: Sportmail.ru

Александр Кокорин забил гол за «Арис» в матче чемпионата Кипра

Российский нападающий забил свой третий мяч в сезоне в рамках национального первенства.

Арис Л
Омония
Наверх

В матче 18-го тура чемпионата Кипра против «Омонии» клуб Кокорина сумел набрать три очка. Матч закончился со счетом 2:0. Второй гол «Ариса» с передачи сенегальца Мамаду Сане забил Александр Кокорин.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Арис» заканчивал матч в меньшинстве — на 66-й минуте был удален автор результативной передачи Сане.

Кокорин провел 11 матчей в сезоне-2023/24, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

«Арис» — действующий чемпион Кипра, однако в нынешнем сезоне занимает лишь пятое место с 35 очками. Лидирует в чемпионате АПОЭЛ — 42 очка после 18 туров.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Судьбу матча между «Ливерпулем» и «Арсеналом» решил автогол
В матче Кубка Англии пришлось лезть на дерево за улетевшим мячом
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь