Александр Кокорин забил гол за «Арис» в матче чемпионата Кипра
Российский нападающий забил свой третий мяч в сезоне в рамках национального первенства.
Арис Л
Омония
В матче 18-го тура чемпионата Кипра против «Омонии» клуб Кокорина сумел набрать три очка. Матч закончился со счетом 2:0. Второй гол «Ариса» с передачи сенегальца Мамаду Сане забил Александр Кокорин.
«Арис» заканчивал матч в меньшинстве — на 66-й минуте был удален автор результативной передачи Сане.
Кокорин провел 11 матчей в сезоне-2023/24, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
«Арис» — действующий чемпион Кипра, однако в нынешнем сезоне занимает лишь пятое место с 35 очками. Лидирует в чемпионате АПОЭЛ — 42 очка после 18 туров.