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16:43 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «Реал» может купить Холанда за 100 миллионов евро

При этом трансферная стоимость норвежского форварда почти в два раза выше.

Манчестер Сити
Реал
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Источник: Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может быть доступен для трансфера за сумму в размере 100 миллионов евро.

Как сообщает Football Espana, клубам Премьер-лиги придется потратить не менее 200 миллионов, чтобы убедить «Манчестер Сити» отпустить норвежца, в то время как иностранные команды могут оформить трансфер Холанда за сумму в районе 100 миллионов.

Отмечается, что переход Эрлинга в «Реал» Мадрид, скорее всего, зависит от того, смогут ли «сливочные» приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

В сезоне-2023/24 23-летний Холанд провtл 15 матчей в рамках Премьер-лиги, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

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