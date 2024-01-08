СМИ: «Реал» может купить Холанда за 100 миллионов евро
При этом трансферная стоимость норвежского форварда почти в два раза выше.
При этом трансферная стоимость норвежского форварда почти в два раза выше.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может быть доступен для трансфера за сумму в размере 100 миллионов евро.
Как сообщает Football Espana, клубам Премьер-лиги придется потратить не менее 200 миллионов, чтобы убедить «Манчестер Сити» отпустить норвежца, в то время как иностранные команды могут оформить трансфер Холанда за сумму в районе 100 миллионов.
Отмечается, что переход Эрлинга в «Реал» Мадрид, скорее всего, зависит от того, смогут ли «сливочные» приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
В сезоне-2023/24 23-летний Холанд провtл 15 матчей в рамках Премьер-лиги, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.