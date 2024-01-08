Видаль: Как этот тупица Мхитарян может играть вместо Санчеса?

Артуро Видаль, который играл за миланский клуб с 2020 по 2022 год, дал совет своему партнеру по сборной.

«Алексис, если ты меня слушаешь, пожалуйста, уходи из “Интера”. Санчес никогда не должен был возвращаться в “Интер”, он должен был пойти в клуб, где мог бы наслаждаться игрой, где его любили бы, но он упрямец.

Мхитарян? Как этот тупица может играть вместо Алексиса? Как может играть он, а не Алексис? Я просто в бешенстве. Лаутаро — хороший игрок, но Алексис должен играть в этой команде. Меня бесит, как можно держать Санчеса на скамейке до 81-й минуты? Я бы предпочел увидеть его в «Ривер Плейт», а не в «Интере». Он счастлив, только если играет, поэтому он не доволен. Его партнеры по команде не лучше него, но тренер просто не хочет его выпускать", — приводит слова Видаля портал Goal.com.

В августе 2023 года 35-летний Алексис Санчес вернулся в «Интер», за который выступал с 2019 по 2022 год. В нынешнем сезоне чилиец принял участие в 14 матчах за «нерадзурри» и забил 2 гола.