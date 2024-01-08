На матч «Реала» назначили связанного с делом «Барселоны» судью

10 января в рамках полуфинала Суперкубка Испании состоится матч между мадридскими клубами «Реал» и «Аттлетико». Главным судьей матча назначен Хавьер Альберола Рохас, который возглавлял бригаду арбитров в скандальном матче между «Атлетико» и «Реалом» в сентябре 2023 года (3:1). Это поражение является единственным для «сливочных» в нынешнем сезоне.

«Единственное поражение за весь год было из-за Хавьера Альберолы Рохаса. После всех ошибок в матче с “Реалом” в последнем дерби на “Метрополитано”, он будет главным арбитром в Суперкубке», — сообщается в социальных сетях «Реала».

В том матче Рохас допустил несколько серьёзных ошибок. На 3-й минуте арбитр не зафиксировал явный фол на Джуде Беллингеме перед голом нападающего «матрасников» Альваро Мораты, в конце первого тайма отменил гол Эдуардо Камавинги из-за позиционного офсайда Антонио Рюдигера, а также не показал красную карточку за грубый фол защитнику «Атлетико» Хосе Хименесу.