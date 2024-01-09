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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
10:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Наполи» проведут большую часть недели в закрытом режиме

После поражения от «Торино» игроки «Наполи» будут тренироваться и готовиться к следующему матчу в закрытом режиме, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Торино
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В клубе приняли такое решение после разгромного поражения от «Торино» со счетом 0:3 в матче 19-го тура Серии А. Действующий чемпион страны закончил первый круг на девятом месте в турнирной таблице.

Как сообщает источник, футболисты могут тренироваться в закрытом режиме вплоть до субботы, когда они встретятся с «Салернитаной». В клубе хотят, чтобы игроки и персонал поразмышляли над ситуацией и подумали, как команде вновь объединиться и следовать к своей цели. Отмечается, что нужно исправить психологическую ситуацию и восстановить некоторые важные элементы для непосредственного продолжения сезона.

По итогам первого круга «Наполи» уступает 20 очков лидирующему «Интеру». На втором месте в Серии А, в двух очках от миланцев, располагается «Ювентус», замыкает тройку лидеров «Милан», набравший 39 очков.

Торино
3:0
Первый тайм: 1:0
Наполи
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