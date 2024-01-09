Игроки «Наполи» проведут большую часть недели в закрытом режиме

В клубе приняли такое решение после разгромного поражения от «Торино» со счетом 0:3 в матче 19-го тура Серии А. Действующий чемпион страны закончил первый круг на девятом месте в турнирной таблице.

Как сообщает источник, футболисты могут тренироваться в закрытом режиме вплоть до субботы, когда они встретятся с «Салернитаной». В клубе хотят, чтобы игроки и персонал поразмышляли над ситуацией и подумали, как команде вновь объединиться и следовать к своей цели. Отмечается, что нужно исправить психологическую ситуацию и восстановить некоторые важные элементы для непосредственного продолжения сезона.