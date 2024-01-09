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12:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Рюдигер пожертвовал зимнюю одежду жителям Берлина

Футболист мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер пожертвовал более 1700 единиц зимней одежды жителям Берлина.

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Источник: Reuters

Из-за аномально низких температур в Берлине, где градусник термометра опускался до −10°C, бездомные и малоимущие люди нуждались в теплых вещах. Защитник «Реала» возглавил кампанию по сбору средств для них. Он пожертвовал около 1700 единиц одежды: термобелье, толстовки, куртки, шапки, шарфы и прочее.

Рюдигер перешел в «Реал» в статусе свободного агента летом 2022 года. Футболист подписал с командой контракт на пять лет. С 2017 года он выступал за лондонский «Челси». В Англии защитник выиграл пять трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

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