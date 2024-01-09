Стали известны аргументы «Ливерпуля» в переговорах с Мбаппе

Как сообщает Mundo Deportivo, «Ливерпуль» в попытке уговорить футболиста «ПСЖ» Килиана Мбаппе перейти в английский клуб, отдельное внимание акцентирует на том, что чемпионат Англии является сильнейшей европейской лигой.

По информации источника, представители ливерпульского клуба отдельно отмечают тот факт, что английская Премьер-лига является более конкурентным чемпионатом, чем Примера, где будет выступать нападающий в случае перехода в мадридский «Реал». В «Ливерпуле» также подчеркивают, что лидер нападения мерсисайдцев Мохамед Салах в скором времени может покинуть клуб и команде потребуется лидер, которым может стать 25-летний Килиан.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Мбаппе недоволен ультиматумом со стороны мадридского клуба — решение о переходе француз должен принять до конца января.