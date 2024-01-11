«Боруссия» объявила о возвращении Джейдона Санчо из «МЮ»

«Джейдон — настоящий игрок, и я с нетерпением жду его возвращения в черно-желтую команду. Несмотря на то, что в последние месяцы он не участвовал в матчах, мы уверены, что он быстро освоится в команде, вернется к своей лучшей форме и использует свои качества, чтобы помочь нам достичь наших целей на сезон», — приводит слова спортивного директора команды Себастьяна Келя пресс-служба «Боруссии».