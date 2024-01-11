«Боруссия» объявила о возвращении Джейдона Санчо из «МЮ»
Дортмундская «Боруссия» объявила о возвращении Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте команды.
Дортмундская «Боруссия» объявила о возвращении Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте команды.
23-летний Санчо возвращается в «Боруссию» на правах аренды до конца сезона.
«Джейдон — настоящий игрок, и я с нетерпением жду его возвращения в черно-желтую команду. Несмотря на то, что в последние месяцы он не участвовал в матчах, мы уверены, что он быстро освоится в команде, вернется к своей лучшей форме и использует свои качества, чтобы помочь нам достичь наших целей на сезон», — приводит слова спортивного директора команды Себастьяна Келя пресс-служба «Боруссии».
Сам Санчо, сказал, что почувствовал себя как дома, когда зашел в раздевалку. Он отметил, что ему знаком клуб изнутри, он близок к болельщикам и не терял связи с руководством команды.
Санчо является воспитанником «Манчестер Сити». Полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» летом 2021 года, сумма трансфера составила £73 млн.