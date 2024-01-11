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18:45 (мск), источник: Sportmail.ru

«Боруссия» объявила о возвращении Джейдона Санчо из «МЮ»

Дортмундская «Боруссия» объявила о возвращении Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: AP 2023

23-летний Санчо возвращается в «Боруссию» на правах аренды до конца сезона.

«Джейдон — настоящий игрок, и я с нетерпением жду его возвращения в черно-желтую команду. Несмотря на то, что в последние месяцы он не участвовал в матчах, мы уверены, что он быстро освоится в команде, вернется к своей лучшей форме и использует свои качества, чтобы помочь нам достичь наших целей на сезон», — приводит слова спортивного директора команды Себастьяна Келя пресс-служба «Боруссии».

Сам Санчо, сказал, что почувствовал себя как дома, когда зашел в раздевалку. Он отметил, что ему знаком клуб изнутри, он близок к болельщикам и не терял связи с руководством команды.

Санчо является воспитанником «Манчестер Сити». Полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» летом 2021 года, сумма трансфера составила £73 млн.

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