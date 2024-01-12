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11:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Мать Мбаппе: Если бы мы могли взять 10 млрд евро, мы бы взяли их

Мать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе ответила на вопрос о полученных от клуба деньгах при подписании контракта летом 2022 года.

ПСЖ
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Источник: AP 2023

Файза Ламари, мать и представительница нападающего Килиана Мбаппе, высказалась о последнем крупном контракте, подписанном игроком с «Пари Сен-Жермен». В СМИ поступала информация о том, что форвард получил подписной бонус в 300 миллионов евро, а также оклад в 100 миллионов евро за сезон.

«Здесь нет ни вины, ни стыда. Если бы мы могли взять 10 миллиардов евро, мы бы взяли их, потому что так работает система», — приводит слова Ламари RMC Sport.

Также Файза рассказала, как она ведет дела с сыном.

«Я сказала ему: “Я не делаю ничего ниже 30%! Я уйду на пенсию и буду делать то, что делают все остальные: поеду отдыхать на Мальдивы, но не буду работать на тебя! Сначала я сказала ему, что мы будем работать 50 на 50, но мы посовещались и сошлись на 30%”, — добавила мама Мбаппе.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард провел за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с «ПСЖ» действует до лета 2024 года.

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