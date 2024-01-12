Мать Мбаппе: Если бы мы могли взять 10 млрд евро, мы бы взяли их

Файза Ламари, мать и представительница нападающего Килиана Мбаппе, высказалась о последнем крупном контракте, подписанном игроком с «Пари Сен-Жермен». В СМИ поступала информация о том, что форвард получил подписной бонус в 300 миллионов евро, а также оклад в 100 миллионов евро за сезон.

«Здесь нет ни вины, ни стыда. Если бы мы могли взять 10 миллиардов евро, мы бы взяли их, потому что так работает система», — приводит слова Ламари RMC Sport.

Также Файза рассказала, как она ведет дела с сыном.

«Я сказала ему: “Я не делаю ничего ниже 30%! Я уйду на пенсию и буду делать то, что делают все остальные: поеду отдыхать на Мальдивы, но не буду работать на тебя! Сначала я сказала ему, что мы будем работать 50 на 50, но мы посовещались и сошлись на 30%”, — добавила мама Мбаппе.