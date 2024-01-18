В Минфине Франции прошли обыски из-за трансфера Неймара в «ПСЖ»
В министерстве финансов Франции прошли обыски в рамках расследования в отношении перехода бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».
В министерстве финансов Франции прошли обыски в рамках расследования в отношении перехода бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».
Как сообщает L'Équipe, 15 января в министерстве финансов прошел обыск, его провели сотрудники полиции из центрального управления по борьбе с коррупцией и налоговым мошенничеством.
Правоохранительные органы расследуют переход Неймара в «ПСЖ» из «Барселоны», который состоялся в 2017 году. Трансфер мог быть проведен в обход налогового законодательства.
Неймар выступал за «ПСЖ» шесть лет, минувшим летом нападающий перебрался в саудовский «Аль-Хиляль». Вместе с парижанами бразилец пять раз выигрывал чемпионат Франции и по три раза Кубок и Суперкубок страны.
Сезон-2023/2024 для Неймара завершен. Бразилец получил серьезную травму в октябре в в матче против сборной Уругвая. Нападающий покинул поле на носилках. Кроме разрыва крестообразной связки, ему диагностировали разрыв мениска. Ожидается, что Неймар восстановится к концу лета 2024 года.